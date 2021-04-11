12 квітня: свята, прикмети і іменинники

12 квітня відзначається народне свято Іван Ліствичник. Також в цей день в світі святкують Міжнародний день польоту людини в космос.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 12 квітня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини в цей день відзначають Іван і Захар.

Іван Ліствичник

У цей день вшановується пам'ять святого Іоанна, який жив приблизно у другій половині VI століття. Він запам'ятався своєю працею – керівництвом для сходження до духовних вершин під назвою "Ліствиця", що старослов'янською означає "сходи". Цим і пояснюється народна назва свята 12 квітня.

Традицією на Івана Ліствичника є випікання невеликих хлібців у вигляді драбинки, щоб кількість сходинок дорівнювала членам сім'ї. Крім того, кожен повинен з'їсти це печиво – тоді здоров'я вистачить на цілий рік. Також за звичаєм, це печиво приносили до церкви, де окропляли святою водою.

Традицією на Івана Ліствичника є випікання невеликих хлібців у вигляді драбинки Pixabay

За повір'ям, у цей день бешкетує домовик. Біситься домовик з раннього ранку і до півночі, а то і до наступного ранку поки не заспівають півні. Щоб його задобрити, господарі повинні закрити худобу в хліві й не навідуватися у двір.

Міжнародний день польоту людини в космос

12 квітня весь світ відзначає День авіації та космонавтики – пам'ятну дату, присвячену першому польоту людини в космос.

Народні прикмети 12 квітня

Якщо на Івана Ліствичника зацвіла кульбаба, значить літо буде коротким.

До 12 квітня зацвіла черешня – прийшла пора сіяти кукурудзу і буряк.

Якщо кінь п'є багато води – скоро піде дощ, а якщо майже не торкається, то найближчі дні будуть ясними.

Бджоли після зими починають вилітати з вулика – варто чекати найближчими днями гарну погоду.

Що не можна робити 12 квітня

Молодій парі не можна в цей день навідуватися в будинок батьків, інакше сварки не уникнути.

Не варто в цей день виглядати з вікна на вулицю.

Також не потрібно виходити без особливої потреби з дому.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар церковних свят на квітень 2021.