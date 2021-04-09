10 квітня: що не можна робити в батьківську суботу, прикмети й іменинники

10 квітня відзначається православне свято поминальна субота четвертої седмиці святої Чотиридесятниці. У народі цей день називають Іларіон – Виверни голоблі. Іменини святкують Микола і Василь.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 10 квітня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У це свято церква закликає вірян бути в найтіснішому союзі християнської любові та миру не лише з живими людьми, а й із померлими. Для цього в суботу, 10 квітня, будуть відбуватися молитовні поминання – вселенські панахиди.

Якраз для того, щоб не позбавити померлих молитви в дні святої Чотиридесятниці, і встановлено день батьківської суботи.

На згадку про померлу людину можна влаштувати поминальний обід, але без алкоголю. В батьківську суботу забороняється сваритися і з'ясовувати стосунки з родичами. Цей день, навпаки, покликаний згуртувати родину в спогадах про близьких.

10 квітня святкується народне свято, назва якого пов'язана з пам'яттю святого Іларіона і теплою погодою цього дня. Вважалося, що навіть якщо сніг долежав до Іларіона, то тепер він точно почне танути. Голоблі – це дві дерев'яні палиці, що слугують переходом від воза до коня. Їх вивертали із саней і вставляли у віз.

Також у цей день потрібно було чистити ставки.

До Іларіонового дня розцвітали первоцвіти, тому Степанів вінок, плетений 15 серпня на Степана Сінника, втрачав свою цілющу силу. Весь цей час вінок охороняв будинок від хвороб. Коли підступала хвороба, від вінка відривали травинки й обливали окропом. Це допомагало людині здолати недуги.

Якщо чутно звуки грому 10 квітня – попереду буде низка дощових днів.

Сороки сидять на верхівках дерев – до тепла.

Якщо чайки літають низько над землею – буде посушливе літо.

А ось якщо 10 квітня піде дощ, то врожайний рік забезпечений.

Сваритися і з'ясовувати стосунки з близькими.

Згадуючи про покійних, їх не можна критикувати, засуджувати або в чомусь дорікати, згадувати минулі образи.

Також у цей день не можна веселитися і сміятися.

Краще в цю суботу не займатися домашніми справами й турботами.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар церковних свят на квітень 2021.