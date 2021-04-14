Vogue UA назвав головний модний трофей весни-літа 2021. Фото

Журнал про моду Vogue UA назвав головну трендову річ цього сезону – брючний костюм.

Стілісти рекомендують звернути увагу на мінімалістичний, без надлишку декоративних елементів дизайн, який буде виглядати елегантно і при цьому практично. Відповідна інформація з'явилася на офіційній сторінці української версії Vogue в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Брючний костюм пастельного відтінку дозволить пом'якшити строгість образу, а такі додаткові елементи як зручний пояс і декоративні ґудзики на колошах додадуть вбранню характер та індивідуальність.

Крім того, експерти радять поєднувати костюм-двійку з однотонними водолазками – це одна з найуніверсальніших речей в гардеробі кожної жінки. Доповнити лук можна човниками світлого кольору і невеликою сумкою або клатчем пастельних тонів.

Як повинен виглядати цілісний образ. vogue.ua

Брючний костюм в тренді цієї весни. instagram.com/vogue_ukraine

Названа наймодніша річ весни-літа 2021 instagram.com/vogue_ukraine

Брючний костюм актуальний в цьому сезоні. instagram.com/vogue_ukraine

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