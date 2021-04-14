Vogue UA назвав головний модний трофей весни-літа 2021. Фото
Журнал про моду Vogue UA назвав головну трендову річ цього сезону – брючний костюм.
Стілісти рекомендують звернути увагу на мінімалістичний, без надлишку декоративних елементів дизайн, який буде виглядати елегантно і при цьому практично. Відповідна інформація з'явилася на офіційній сторінці української версії Vogue в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Брючний костюм пастельного відтінку дозволить пом'якшити строгість образу, а такі додаткові елементи як зручний пояс і декоративні ґудзики на колошах додадуть вбранню характер та індивідуальність.
Крім того, експерти радять поєднувати костюм-двійку з однотонними водолазками – це одна з найуніверсальніших речей в гардеробі кожної жінки. Доповнити лук можна човниками світлого кольору і невеликою сумкою або клатчем пастельних тонів.
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