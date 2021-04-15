Стилістка назвала топ-7 помилок офісного гардероба

Українська стилістка Катерина Полякова назвала найчастіші помилки в ділових образах. Серед них прозорі блузи, штани з низькою посадкою і навіть обтислі речі.

Зовнішній вигляд загалом і одяг зокрема відіграють велику роль під час комунікації. Якщо ви одягнені доречно і стильно, це і навколишні помітять, і ви самі будете почуватися впевненіше. Відповідний пост Полякова опублікувала на сторінці в Instagram.

Прозорі блузи

Будь-який прозорий і напівпрозорий одяг не скаже про ваш професіоналізм. Легкі блузи допустимі, головне, щоб тканина не просвічувалася.

Будь-який прозорий і напівпрозорий одяг не скаже про ваш професіоналізм Instagram/Катерина Полякова

Куці жакети

Жакет як на фото зліва – це не просто немодно, це навіть непредставницьки. Краще віддати перевагу прямому або напівприлеглосу силуету, більш вільному.

Краще віддати перевагу прямому або напівприлеглосу силуету, більш вільному Instagram/Катерина Полякова

Штани з низькою посадкою

Мало того, що низька посадка порушує пропорції і ноги здаються коротше, з нею сорочки і блузи регулярно виправляються, що виглядає неохайно.

Штани з низькою посадкою Instagram/Катерина Полякова

Спідниці невдалої довжини

"Класична" спідниця-олівець довжиною до середини коліна, і виглядає неактуально, і порушує пропорції. Краще, коли коліно прикрите.

"Класична" спідниця-олівець довжиною до середини коліна виглядає неактуально Instagram/Катерина Полякова

Дуже обтислі речі

Для офісу речі, які надмірно обтисняють фігуру – не найкращий вибір. Альтернатива – напівприлеглий крій.

Для офісу речі, які надмірно обтисняють фігуру – не найкращий вибір Instagram/Катерина Полякова

Відкрите взуття

Відкрите взуття в офісі виглядає недоречно. Допустимий варіант – туфлі-слінгбеки, коли відкрита тільки п'ята, а пальці краще заховати.

Відкрите взуття в офісі виглядає недоречно Instagram/Катерина Полякова

Невдалий верхній одяг

Колеги бачать вас не тільки під час роботи, але і коли ви приходите на неї і йдете додому. Так що верхній одяг повинен відповідати образу.

Верхній одяг повинен відповідати образу Instagram/Катерина Полякова

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