Стилістка назвала топ-7 помилок офісного гардероба
Українська стилістка Катерина Полякова назвала найчастіші помилки в ділових образах. Серед них прозорі блузи, штани з низькою посадкою і навіть обтислі речі.
Зовнішній вигляд загалом і одяг зокрема відіграють велику роль під час комунікації. Якщо ви одягнені доречно і стильно, це і навколишні помітять, і ви самі будете почуватися впевненіше. Відповідний пост Полякова опублікувала на сторінці в Instagram.
Прозорі блузи
Будь-який прозорий і напівпрозорий одяг не скаже про ваш професіоналізм. Легкі блузи допустимі, головне, щоб тканина не просвічувалася.
Куці жакети
Жакет як на фото зліва – це не просто немодно, це навіть непредставницьки. Краще віддати перевагу прямому або напівприлеглосу силуету, більш вільному.
Штани з низькою посадкою
Мало того, що низька посадка порушує пропорції і ноги здаються коротше, з нею сорочки і блузи регулярно виправляються, що виглядає неохайно.
Спідниці невдалої довжини
"Класична" спідниця-олівець довжиною до середини коліна, і виглядає неактуально, і порушує пропорції. Краще, коли коліно прикрите.
Дуже обтислі речі
Для офісу речі, які надмірно обтисняють фігуру – не найкращий вибір. Альтернатива – напівприлеглий крій.
Відкрите взуття
Відкрите взуття в офісі виглядає недоречно. Допустимий варіант – туфлі-слінгбеки, коли відкрита тільки п'ята, а пальці краще заховати.
Невдалий верхній одяг
Колеги бачать вас не тільки під час роботи, але і коли ви приходите на неї і йдете додому. Так що верхній одяг повинен відповідати образу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше стилістка Катерина Полякова розповіла, яких помилок не варто припускатися в повсякденних образах. Вона показала найпопулярніші вбрання в цьому сезоні.
Також стало відомо, які сумки будуть найбільш популярними 2021 року. Основним трендом залишається мінімалізм, чіткість форм і ліній, а також допустимі цікаві деталі і нескладний декор.
У гардеробі рано чи пізно з'являються речі, які вже вийшли з моди. Стилістка Катерина Полякова розповіла про головні антитренди 2021 року.