Стилист назвала топ-7 ошибок офисного гардероба

Украинский стилист Екатерина Полякова назвала самые частые ошибки в деловых образах. Среди них прозрачные блузы, брюки с низкой посадкой и даже обтягивающие вещи.

Внешний вид в целом и одежда в частности играют большую роль при коммуникации. Если вы одеты уместно и стильно, это и окружающие заметят, и вы сами будете чувствовать себя увереннее. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram.

Прозрачные блузы

Любая прозрачная и полупрозрачная одежда не скажет о вашем профессионализме. Легкие блузы допустимы, главное, чтобы ткань не просвечивалась.

Любая прозрачная и полупрозрачная одежда не скажет о вашем профессионализме Instagram/Екатерина Полякова

Куцые жакеты

Жакет как на фото слева – это не просто немодно, это даже непредставительно. Лучше предпочесть прямой или полуприлегающий силуэт, более свободный.

Лучше предпочесть прямой или полуприлегающий силуэт, более свободный Instagram/Екатерина Полякова

Брюки с низкой посадкой

Мало того, что низкая посадка нарушает пропорции и ноги кажутся короче, с ней рубашки и блузы регулярно выправляются, что выглядит неряшливо.

Брюки с низкой посадкой Instagram/Екатерина Полякова

Юбки неудачной длины

"Классическая" юбка-карандаш длиной до середины колена, и выглядит неактуально, и нарушает пропорции. Лучше, когда колено прикрыто.

"Классическая" юбка-карандаш длиной до середины колена выглядит неактуально Instagram/Екатерина Полякова

Очень обтягивающие вещи

Для офиса вещи, которые чрезмерно обтягивают фигуру – не лучший выбор. Альтернатива – полуприлегающий крой.

Для офиса вещи, которые чрезмерно обтягивают фигуру – не лучший выбор Instagram/Екатерина Полякова

Открытая обувь

Открытая обувь в офисе смотрится неуместно. Допустимый вариант – туфли-слингбэки, когда открыта только пятка, а пальцы лучше спрятать.

Открытая обувь в офисе смотрится неуместно Instagram/Екатерина Полякова

Неудачная верхняя одежда

Коллеги видят вас не только во время работы, но и когда вы приходите на нее и уходите домой. Так что верхняя одежда должна соответствовать образу.

Верхняя одежда должна соответствовать образу Instagram/Екатерина Полякова

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