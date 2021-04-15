Стилист назвала топ-7 ошибок офисного гардероба
Украинский стилист Екатерина Полякова назвала самые частые ошибки в деловых образах. Среди них прозрачные блузы, брюки с низкой посадкой и даже обтягивающие вещи.
Внешний вид в целом и одежда в частности играют большую роль при коммуникации. Если вы одеты уместно и стильно, это и окружающие заметят, и вы сами будете чувствовать себя увереннее. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram.
Прозрачные блузы
Любая прозрачная и полупрозрачная одежда не скажет о вашем профессионализме. Легкие блузы допустимы, главное, чтобы ткань не просвечивалась.
Куцые жакеты
Жакет как на фото слева – это не просто немодно, это даже непредставительно. Лучше предпочесть прямой или полуприлегающий силуэт, более свободный.
Брюки с низкой посадкой
Мало того, что низкая посадка нарушает пропорции и ноги кажутся короче, с ней рубашки и блузы регулярно выправляются, что выглядит неряшливо.
Юбки неудачной длины
"Классическая" юбка-карандаш длиной до середины колена, и выглядит неактуально, и нарушает пропорции. Лучше, когда колено прикрыто.
Очень обтягивающие вещи
Для офиса вещи, которые чрезмерно обтягивают фигуру – не лучший выбор. Альтернатива – полуприлегающий крой.
Открытая обувь
Открытая обувь в офисе смотрится неуместно. Допустимый вариант – туфли-слингбэки, когда открыта только пятка, а пальцы лучше спрятать.
Неудачная верхняя одежда
Коллеги видят вас не только во время работы, но и когда вы приходите на нее и уходите домой. Так что верхняя одежда должна соответствовать образу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее стилист Екатерина Полякова рассказала, каких ошибок не стоит допускать в повседневных образах. Она показала самые популярные наряды в этом сезоне.
Также стало известно, какие сумки будут наиболее популярными в 2021 году. Основным трендом остается минимализм, четкость форм и линий, а также допустимы интересные детали и несложный декор.
В гардеробе рано или поздно появляются вещи, которые уже вышли из моды. Стилист Екатерина Полякова рассказала о главных антитрендах 2021 года.