Названо стильний купальник літа 2021. Фото

У цьому сезоні в тренді купальників буде відкрите бікіні із зав'язками, за допомогою якого можна ефектно підкреслити талію.

Відповідне вбрання на пляж продемонструвала бразильська модель Жизель Олівейра на сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця). Такий купальник – найголовніший мастхев.

Так, Олівейра обрала комплект з ефектом омбре, в якому насичений жовтий колір градієнтом переходить у персиковий відтінок. Свій образ модель доповнила накидкою на ґудзиках і сумкою Jacquemus.

Зазначимо, що купальник із зав'язками у вигідному світлі покаже ваші форми, а також підкорить серця оточуючих.

Жизель Олівейра у стильному купальнику Instagram/Жизель Олівейра

Жизель Олівейра показала фігуру у стильному купальнику Instagram/Жизель Олівейра

Нагадаємо, обрати купальник за типом фігури не так просто, як здається на перший погляд. Є багато особливостей, які слід враховувати кожній жінці, щоб не виглядати на пляжі гірше інших.

Раніше український дизайнер Андре Тан поділився з шанувальниками новинкою зі своєї колекції – сукнею, яка приховає будь-які недоліки і не сковує рухи. Вбрання має оголені плечі, об'ємні рукави і вставки з французького мережива.

Як повідомляв OBOZREVATEL, модна експертка Лілія Терещенко розповіла, що в цьому сезоні актуальні як однотонні хустки, так і з яскравим, незвичайним принтом.