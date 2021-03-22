Названо головні тренди спідниць весни 2021. Фото

Стиліст Катерина Полякова назвала трендові фасони спідниць, які зроблять образ яскравим та жіночним. Шкіряні, міні, трикотажні – кожна модниця точно знайде свій варіант.

Міні-спідниця підкреслить стрункі ноги, а також додасть кокетливості вашому образу. Про це модний експерт написала на своїй сторінці в Instagram.

Міні-спідниці не здають модних позицій. instagram.com/stylist.kate

А ось довжина максі може поєднуватися як з класичними човниками, так і з грубими черевиками.

Максі-спідниці залишаються в тренді. instagram.com/stylist.kate

Шкіряні спідниці не здають модних позицій вже декілька сезонів. Такий варіант завжди виглядає безпрограшно. Крім того, шкіряну спідницю можна комбінувати з величезною кількістю речей у гардеробі.

Шкіряні спідниці будуть актуальними в цьому сезоні. instagram.com/stylist.kate

Трикотажні додадуть образу легкості та загадковості.

Трикотажні залишаються на піку популярності. instagram.com/stylist.kate

Джинсові відмінно підійдуть як для повсякденного образу, так і для більш святкового.

Джинсові спідниці – тренд цієї весни. instagram.com/stylist.kate

Спідниці із зав'язками на талії підкреслять фігуру і зроблять образ максимально привабливим.

Спідниці із зав'язками на талії будуть в тренді. instagram.com/stylist.kate

Спідниці-сітки важливо навчитися поєднувати з правильними речами. І якщо вам це вдалося, то таке вбрання підкорить своєю ефектністю і легкістю одночасно.

Спідниці сітки – тренд цієї весни. instagram.com/stylist.kate

"Пам'ятаємо, що всі тренди світу не потрібні в гардеробі. Беремо тільки те, що дуже подобається і відображає індивідуальний стиль", – резюмувала фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL: