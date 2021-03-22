Названы главные тренды юбок весны 2021. Фото

Стилист Екатерина Полякова назвала трендовые фасоны юбок, которые сделают образ ярким и женственным. Кожаные, мини, трикотажные – каждая модница точно найдет свой вариант.

Мини-юбка подчеркнет стройные ноги, а также добавит кокетливости вашему образу. Об этом модный эксперт написала на своей странице в Instagram.

Мини-юбки не сдают модных позиций. instagram.com/stylist.kate

А вот длина макси может сочетаться как с классическими лодочками, так и с грубыми ботинками.

Макси-юбки остаются в тренде . instagram.com/stylist.kate

Кожаные юбки не сдают модных позиций уже несколько сезонов. Такой вариант всегда выглядит беспроигрышно. Кроме того, кожаную юбку можно комбинировать с огромным количеством вещей в гардеробе.

Кожаные юбки будут актуальными в этом сезоне. instagram.com/stylist.kate

Трикотажные добавят образу легкости и загадочности.

Трикотажные остаются на пике популярности. instagram.com/stylist.kate

Джинсовые отлично подойдут как для повседневного образа, так и для более нарядного.

Джинсовые юбки – тренд этой весны. instagram.com/stylist.kate

Юбки с завязками на талии подчеркнут фигуру и сделают образ максимально привлекательным.

Юбки с завязками на талии будут в тренде. instagram.com/stylist.kate

Юбки-сетки важно научиться сочетать с подходящими вещами. И если вам это удалось, то такой наряд покорит своей эффектностью и легкостью одновременно.

Юбки сетки – тренд этой весны. instagram.com/stylist.kate

"Помним, что все тренды мира не нужны в гардеробе. Берем только то, что очень нравится и отражает индивидуальный стиль", – резюмировала специалист.

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