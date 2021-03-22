Названы главные тренды юбок весны 2021. Фото
Стилист Екатерина Полякова назвала трендовые фасоны юбок, которые сделают образ ярким и женственным. Кожаные, мини, трикотажные – каждая модница точно найдет свой вариант.
Мини-юбка подчеркнет стройные ноги, а также добавит кокетливости вашему образу. Об этом модный эксперт написала на своей странице в Instagram.
А вот длина макси может сочетаться как с классическими лодочками, так и с грубыми ботинками.
Кожаные юбки не сдают модных позиций уже несколько сезонов. Такой вариант всегда выглядит беспроигрышно. Кроме того, кожаную юбку можно комбинировать с огромным количеством вещей в гардеробе.
Трикотажные добавят образу легкости и загадочности.
Джинсовые отлично подойдут как для повседневного образа, так и для более нарядного.
Юбки с завязками на талии подчеркнут фигуру и сделают образ максимально привлекательным.
Юбки-сетки важно научиться сочетать с подходящими вещами. И если вам это удалось, то такой наряд покорит своей эффектностью и легкостью одновременно.
"Помним, что все тренды мира не нужны в гардеробе. Берем только то, что очень нравится и отражает индивидуальный стиль", – резюмировала специалист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
названы главные тренды джинсов 2021. Клеш, с заниженной талией, широкие – лишь малая часть модных вариантов.
Как дать любимым вещам вторую жизнь. Все оказалось довольно просто – немного креатива и больше смелости в образах.