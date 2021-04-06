Названо 5 найневдаліших поєднань в одязі. Фото

Любов Блажко Мода 11:25, 6.04.2021

Стилістка Катерина Полякова детально розповіла, як не варто комбінувати речі, щоб не зіпсувати образ. Наприклад, короткий топ буде погано поєднуватися з джинсами з низькою посадкою.

Про це модний експерт написала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). За її словами, якщо ви вибрали вбрання з обтислим низом і верхом, то це може виглядати нудно. Бажано, щоб одна річ була вільного крою, тоді збережеться так званий перепад об'ємів.

Коли всі речі облягають, це може зіпсувати образ
instagram.com/stylist.kate

Коли всі елементи образу вільного крою, краще залишити верх або низ приталений. Це зробить образ гармонійним і підкреслить потрібні місця.

Вільні речі краще комбінувати з приталеними
instagram.com/stylist.kate

Топ погано поєднується з низькою посадкою джинсів з тієї причини, що буде видно всі недоліки. Фахівець радить поєднувати короткий верх з високою посадкою.

Короткий верх краще поєднувати з високою посадкою.
instagram.com/stylist.kate

Якщо між чобітьми і спідницею утворюється зазор, то це може виглядати неакуратно. Правильно, щоб спідниця була віддалена від взуття або, навпаки, щоб чоботи йшли під спідницю.

Спідницю з чобітьми теж потрібно комбінувати правильно
instagram.com/stylist.kate

Глибокий виріз з високим каблуком і короткою спідницею буде виглядати зухвало. Каблук бажано замінити більш зручним взуттям або ж вибрати закритий верх.

Глибокий виріз з високим каблуком і короткою спідницею виглядає зухвало
instagram.com/stylist.kate

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо п'ять незамінних речей у весняному гардеробі-2021. Тренчі, речі пастельних відтінків або шкіряні штани – тренди, без яких точно не обійтися. І щоб простіше було розібратися в цьому питанні, стилісти дали кілька важливих порад.

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