Названы 5 самых неудачных сочетаний в одежде. Фото

Стилист Екатерина Полякова подробно рассказала, как не стоит комбинировать вещи, чтобы не испортить образ. К примеру, короткий топ будет плохо сочетаться с джинсами с низкой посадкой.

Об этом модный эксперт написала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). По ее словам, если вы выбрали наряд с облегающим низом и верхом, то это может выглядеть скучно. Желательно, чтобы одна вещь была свободного кроя, тогда сохранится так называемый перепад объемов.

Когда все вещи облегают, это может испортить образ instagram.com/stylist.kate

Когда все элементы образа свободного кроя, лучше оставить верх или низ приталенный. Это сделает образ гармоничным и подчеркнет нужные места.

Свободные вещи лучше комбинировать с приталенными instagram.com/stylist.kate

Топ плохо сочетается с низкой посадкой джинсов по той причине, что будут видны все недостатки. Специалист советует сочетать короткий верх с высокой посадкой.

Короткий верх лучше сочетать с высокой посадкой. instagram.com/stylist.kate

Если между сапогами и юбкой образуется зазор, то это может смотреться неаккуратно. Правильно, чтобы юбка была отдалена от обуви или, наоборот, чтобы сапоги уходили под юбку.

Юбку с сапогами тоже нужно комбинировать правильно instagram.com/stylist.kate

Глубокий вырез с высоким каблуком и короткой юбкой будет выглядеть вызывающе. Каблук желательно заменить более удобной обувью или же выбрать закрытый верх.

Глубокий вырез с высоким каблуком и короткой юбкой выглядит вызывающе instagram.com/stylist.kate

Как сообщал OBOZREVATEL, названы пять незаменимых вещей в весеннем гардеробе-2021. Тренчи, вещи пастельных оттенков или кожаные штаны – тренды, без которых точно не обойтись. И чтобы проще было разобраться в этом вопросе, стилисты дали несколько важных советов.