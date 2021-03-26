Наймодніші сукні весни 2021: опубліковано фото
Стилістка Катерина Полякова розповіла, що цієї весни актуальними будуть сукні з квітковим принтом, з незвичайними бретелями або мінімалістичні. Але це лише частина стильних варіантів.
Про це модна експертка написала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Вона додала, що на піку популярності простота з цікавими доповненнями: тонкі зав'язки, бретелі, легке практично невагоме мереживо.
Мінімалістичні – базові речі, які підійдуть як для прогулянки в парку, так і для більш офіційного заходу.
Сукні з незвичайними бретелями роблять силует жіночним. Таке вбрання підкреслить фігуру і приховає недоліки.
Образ із несподіваними вирізами виглядає ефектно і додає загадковості.
Вбрання з квітковим принтом – це легкість, безпосередність і завжди привабливий образ.
Сукні у вигляді сіток не можна назвати універсальним варіантом, зате для особливих випадків такий одяг точно стане в пригоді й допоможе виглядати чарівно.
Вбрання з рюшами і воланами виглядає красиво і додає образу трохи строгості.
Сукні міні можна комбінувати з величезною кількістю взуття: починаючи зі стильних кросівок і закінчуючи класичними човниками.
Як повідомляв OBOZREVATEL, названо три наймодніших головних убори цієї весни. Модна експертка Софія Коельйо розповіла, що цьогоріч на піку популярності серед головних уборів буде панама, бейсболка і косинка. Настав час дізнатися про нові тренди трохи більше.