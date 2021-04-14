Андре Тан показав модний костюм 2021 року. Фото

Український дизайнер Андре Тан поділився з шанувальниками новинкою зі своєї колекції – лляним костюмом у фісташковому кольорі.

Так, він складається з укороченого тренча і штанів палаццо. Про це Тан розповів у своїх Instagram-stories (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Образ дизайнер порадив завершити босоніжками на підборах і щільним топом із тканини рібана. На знімку він представив модель у гірчичному кольорі.

Коротко про знаменитість:

Андре Тан – український модельєр. Завдяки своїй діяльності був занесений у Книгу рекордів України як наймолодший дизайнер країни.

Одружений з українською підприємницею Аліною Харечко. 20 березня 2016 року у пари народилася донька Софія.

Нагадаємо, раніше Андре Тан назвав список речей, які будуть залишатися актуальними незалежно від часу і трендів – картате пальто, сукня-футляр і біла сорочка. Перше – пальто в клітинку – напівобтислого силуету. За словами фахівця, ця річ залишається на піку популярності останні п'ять років. І наступні кілька сезонів точно не вийде з моди.

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