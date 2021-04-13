Андре Тан показав ідеальну сукню на сезон весна-літо 2021. Фото
Український дизайнер Андре Тан поділився з шанувальниками новинкою зі своєї колекції – сукнею, яка приховає будь-які недоліки і не сковує рухи.
Вбрання має оголені плечі, об'ємні рукави і вставки з французького мережива. Про це Тан розповів на сторінці в Instagram-stories (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Також у сукні є баска знизу та кишені для зручності. За словами дизайнера, якщо у вас не буде такого вбрання в сезоні, то "ви будете нещасною жінкою".
Зазначимо, що сукня є в наявності будь-яких розмірів і як темного, так і яскравого забарвлення.
Коротко про знаменитість:
Андре Тан – український модельєр. Завдяки своїй діяльності був занесений у Книгу рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
Одружений з українською підприємницею Аліною Харечко. 20 березня 2016 року у пари народилася донька Софія.
Нагадаємо, раніше Андре Тан назвав список речей, які будуть залишатися актуальними незалежно від часу і трендів – пальто в клітку, сукня-футляр і біла сорочка. Перше – пальто в клітку напівобтислого силуету. За словами фахівця, ця річ залишається на піку популярності останні п'ять років. І наступні кілька сезонів точно не вийде з моди.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Андре Тан дав кілька порад модницям, як стати стильними. За словами експерта, для початку необхідно полюбити себе, а також тримати свій гардероб в порядку.
Дизайнер Андре Тан розповів, що в гардеробі кожної дівчини повинна бути стильна сорочка, яка зможе доповнити модний лук.