Андре Тан назвав речі поза модою і часом

Популярний український модельєр Андре Тан назвав список речей, які будуть залишатися актуальними незалежно від часу і трендів – пальто в клітку, сукня-футляр і біла сорочка.

Перше – пальто в клітку напівобтислого силуету. За словами фахівця, ця річ залишається на піку популярності останні п'ять років. І наступні кілька сезонів точно не вийде з моди. Про це модний експерт розповів на своїй сторінці в Instagram, записавши відповідні stories (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Другий пункт – сукня-футляр бежевого кольору. Таке вбрання завжди виглядає красиво і дорого, тому воно є обов'язковим в жіночому гардеробі.

"Третє – це біла сорочка. Головне, щоб вона була вільна. Ні в якому разі не обтислий фасон", – сказав Андре Тан про третій пункт в списку.

Андре Тан назвав незамінні речі. instagram.com/stories/andre_tan_official

Андре Тан назвав речі поза модою. instagram.com/stories/andre_tan_official

Андре Тан розповів про тренди. instagram.com/stories/andre_tan_official

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