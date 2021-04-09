Андре Тан назвал вещи вне моды и времени

Любовь Блажко Мода 10:47, 9.04.2021

Популярный украинский модельер Андре Тан назвал список вещей, которые будут оставаться актуальными независимо от времени и трендов – пальто в клетку, платье-футляр и белая рубашка.

Первое – пальто в клетку полуприлегающего силуэта. По словам специалиста, эта вещь остается на пике популярности последние пять лет. И следующие несколько сезонов точно не выйдет из моды. Об этом модный эксперт рассказал на своей странице в Instagram, записав соответствующие stories (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Второй пункт – платье-футляр бежевого цвета. Такой наряд всегда смотрится красиво и дорого, поэтому он является обязательным в женском гардеробе.

"Третье – это белая рубашка. Главное, чтобы она была свободная, не в обтяжку. Ни в коем случае не обтягивающий фасон", – сказал Андре Тан о третьем пункте в списке.

Андре Тан назвал незаменимые вещи.
instagram.com/stories/andre_tan_official
Андре Тан назвал вещи вне моды.
instagram.com/stories/andre_tan_official
Андре Тан рассказал о трендах.
instagram.com/stories/andre_tan_official

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Андре Тан дал несколько советов модницам, как стать стильными. По словам эксперта, для начала необходимо полюбить себя, а также держать свой гардероб в порядке.

  • Дизайнер Андре Тан рассказал, что в гардеробе каждой девушки должна быть стильная рубашка, которая сможет дополнить модный лук.

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