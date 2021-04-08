Коли майонез нешкідливий

Світлана Фус Дієта і фітнес 21:44, 8.04.2021

Поговоримо про майонез.

Ми щодня їмо рослинне масло, яйця, але ж не секрет, що до складу майонезу входять саме ці продукти, а також гірчиця, оцет або лимонна кислота, сіль і перець. За великим рахунком, усі ці компоненти нічого страшного в собі не несуть.

Просто питання полягає в кількості: нічого, навіть рослинного масла (якого в майонезі значна кількість – прим.) багато їсти не можна.

Тому що жирні кислоти призводять до утворення тромбів, згущення крові і багатьох інших негативних явищ в організмі.

Якщо дієтологи рекомендують вживати три столові ложки рослинної олії в день, то одну з них ми цілком можемо замінити майонезом, і нічого страшного від цього не буде.

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