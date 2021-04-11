Чотири знаки, яким буде щастити до 18 квітня

З 12 квітня Скорпіони можуть отримати значне кількість грошей – інвестиції у проєкти або аванси, а Козерогам можуть запропонувати вигідну співпрацю.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно дляOBOZREVATEL назвала чотири знаки, яким пощастить з 12 до 18 квітня.

Тілець

Збільшуються ваші шанси на просування вгору, це стосуватиметься і кар'єрного зростання, і фінансового. А все тому, що ви не сидите склавши руки, а постійно чогось досягаєте, розвиваєтесь, спілкуєтесь і до чогось прагнете.

Діва

Навіть якщо ви виконуєте одну й ту саму роботу протягом вже тривалого часу, цього тижня може значно збільшитися кількість грошей, які ви за ці отримуєте. Бо ви вже і професіоналізму певного досягли, і слави зажили.

Скорпіон

Кількість грошей, що приходять до вас цього тижня, буде значною. Можливо, це якісь аванси, передзамовлення, інвестиції в вас та ваші проекти, повернення старих боргів. Словом, тиждень обіцяє бути фінансово успішним.

Козеріг

Значимі люди виходять на зв'язок. І пропонують вам цікаві проекти, що обіцяють стати досить вдалими, у тому числі і фінансово. І хоч ви, можливо, не відчуваєте в собі цього потенціалу, але пропозиції значно піднімають вашу самооцінку.

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