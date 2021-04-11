Четыре знака, которым будет везти до 18 апреля
С 12 апреля Скорпионы могут получить значительное количество денег – инвестиции в проекты или авансы, а Козерогам могут предложить выгодное сотрудничество.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL назвала четыре знака, которым повезет с 12 до 18 апреля.
Телец
Увеличиваются ваши шансы на продвижение вверх, это будет касаться и карьерного роста, и финансового. А все потому, что вы не сидите сложа руки, а постоянно чего-то достигаете, развиваетесь, общаетесь и к чему-то стремитесь.
Дева
Даже если вы выполняете одну и ту же работу в течение уже длительного времени, на этой неделе может значительно увеличиться количество денег, которые вы за эти получаете. Ибо вы уже и профессионализма определенного достигли, и славы зажили.
Скорпион
Количество денег, которые приходят к вам на этой неделе, будет значительным. Возможно, это какие-то авансы, предзаказы, инвестиции в вас и ваши проекты, возвращение старых долгов. Словом, неделя обещает быть финансово успешной.
Козерог
Значимые люди выходят на связь. И предлагают вам интересные проекты, обещающие стать довольно удачными, в том числе и финансово. И хотя вы, возможно, не чувствуете в себе этого потенциала, но предложения значительно поднимают вашу самооценку.
Как сообщал OBOZREVATEL:
астрологи назвали шесть знаков зодиака, которым в 2021 году будет везти на работе и в бизнесе.
Большинство знаков зодиака в конце апреля ждут неприятности, рассказала астролог Василиса Володина.
В апреле Близнецов ждут большие перемены в деятельности и окружении, а Львам этот месяц принесет деньги.
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А вот в карьере будет больше везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.
Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
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