Чотири знаки, яким не пощастить із 5 квітня

Стрільцям з 5 квітня не надто таланитиме у питаннях бізнесу та фінансів, Терези не відчуватимуть радості та піднесення, а Овнам варто бути пильними та обережними.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка назвала OBOZREVATEL чотири знаки, яким не пощастить на тижні з 5 по 11 квітня.

Овен

Цього тижня потрібно посилити пильність та обережність і не варто занадто довіряти людям, навіть тим, кого ви добре знаєте. Краще зайвий раз "увімкнути телепня" і зробити вигляд, що ви нічого не зрозуміли, аніж потім розчаровуватись.

Лев

Ситуація навколо не надто ясна, і вам самим важко побачити, що насправді відбувається, і можете видавати бажане за дійсне. Втім, якщо покласти руку на серце, а чи не вигідно вам робити вигляд, що ви нічого не бачите, аніж дивитися правді у вічі.

Терези

Життя набуває якогось сірого відтінку, ви не відчуваєте радості та піднесення і схильні до депресії, бо все відбувається за звичним сценарієм, який уже вам набрид. Але сил і сміливості розірвати це звичне коло вам ще бракує.

Стрілець

Щось не дуже цього тижня вам щаститиме у бізнесі та грошах. Прибутків від ваших починань поки катма. Більше того, ви можете вийти в мінус, хоч ви, здається, все правильно робили. Просто невчасно все відбувалося.

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