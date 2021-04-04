Четыре знака, которым не повезет с 5 апреля

Ольга Соломка Lady 19:00, 4.04.2021

Стрельцам с 5 апреля будет не слишком везти в вопросах бизнеса и финансов, Весы не будут чувствовать радости и подъема, а Овнам стоит быть бдительными и осторожными.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка назвала OBOZREVATEL четыре знака, которым не повезет на неделе с 5 по 11 апреля

Овен

На этой неделе нужно усилить бдительность и осторожность и не стоит слишком доверять людям, даже тем, кого вы хорошо знаете. Лучше лишний раз "включить увальня" и сделать вид, что вы ничего не поняли, чем потом разочаровываться.

Лев

Ситуация вокруг не слишком ясная, и вам самим трудно увидеть, что происходит, и можете выдавать желаемое за действительное. Впрочем, если положить руку на сердце, а не выгодно ли вам делать вид, что вы ничего не видите, чем смотреть правде в глаза.

Весы

Жизнь приобретает какой-то серый оттенок, вы не чувствуете радости и подъема и подвержены депрессии, потому что все происходит по обычному сценарию, который уже вам надоел. Но сил и смелости разорвать этот привычный круг вам еще не хватает.

Стрелец

Что-то не очень на этой неделе вам будет везти в бизнесе и деньгах. Доходов от ваших начинаний пока нет. Более того, вы можете выйти в минус, хотя вы, кажется, все правильно делали. Просто невовремя все происходило.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • астрологи назвали шесть знаков зодиака, которым в 2021 году будет везти на работе и в бизнесе.

  • Большинство знаков зодиака в конце апреля ждут неприятности, рассказала астролог Василиса Володина.

  • В Украине в начале весны могут перезагрузить власть и всю экономическую систему страны.

  • Как говорится в любовном гороскопе, Овнам и Тельцам будет комфортно в отношениях, а Девы ходить на свидания.

  • А вот в карьере будет больше везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.

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