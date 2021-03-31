Прогноз на квітень: астрологиня попередила про важкий період

Наприкінці квітня очікується непростий період, що буде пов'язаний з інгресією планет. Розпочнеться він із 25 числа.

Квітень буде досить активним місяцем. Динаміку створить безліч інгресій планет (тобто переходів планет з одного знаку зодіаку в інший). Зміна енергій принесе активацію різних сфер. А останній тиждень місяця обіцяє бути дуже напруженим. Складнощі почнуться приблизно з 25 квітня. Про це написала в Instagram астрологиня Юлія Погорельченко.

"Традиційно буде молодик 12 квітня в знаку Овна, а повний місяць – 27 квітня, закиплять пристрасті Скорпіона", – зазначила вона.

Протягом місяця Меркурій поміняє знак двічі: 4 квітня перейде в Овен, а 19 – перейде в стабільний Телець. Венера змінить знак з активного й агресивного Овна на стабільного Тельця, тим самим стане в знак своєї обителі, де буде особливо сильною. 23 квітня Марс перейде в знак Рак, стане більш м'яким, і енергія попрямує в сім'ю.

"Скеровуємо максимальну енергію в діяльність! Травень і червень будуть під впливом ретро-планет і затемнень, розійтися не вдасться", – попередила астрологиня.

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