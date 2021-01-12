Зниклого на Київщині підлітка знайшли на північному заході України

Олег Тимченко Кияни 10:40, 12.01.2021 Оновлено: 11:56, 12.01.2021

Зниклого 16-річного Віталія Келлі Джошуа, жителя Іванківського району Київщини, знайшли у Волинській області.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, підліток сказав, що зробив це через надмірну увагу опікунів-іноземців.

"Коли правоохоронці знайшли підлітка в Ковелі, то він заявив, що тікав і тікатиме далі. Його вже привезли додому. Далі з ним будуть працювати психологи", – додав наш співрозмовник.

Підлітка знайшли у Волинській області.
Поліція Київської області
Неповнолітнього розшукали поліцейські Київщини спільно з колегами з Волині.
Поліція Київської області
Хлопець повідомив, що втік через надмірну увагу опікунів.
Поліція Київської області

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