Пропавшего на Киевщине подростка нашли на северо-западе Украины

Олег Тимченко Кияни 10:40, 12.01.2021 Обновлено: 10:48, 12.01.2021

Пропавшего 16-летнего Виталия Келли Джошуа, жителя Иванковского района Киевщины, нашли в Волынской области.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, подросток сказал, что сделал это из-за чрезмерного внимания опекунов-иностранцев.

"Когда правоохранители нашли подростка в Ковеле, то он заявил, что убегал и будет убегать дальше. Его уже привезли домой. Дальше с ним будут работать психологи", – добавил наш собеседник.

Подростка нашли в Волынской области.
Полиция Киевской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

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