Зниклого на Київщині підлітка знайшли на північному заході України

Зниклого 16-річного Віталія Келлі Джошуа, жителя Іванківського району Київщини, знайшли у Волинській області.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, підліток сказав, що зробив це через надмірну увагу опікунів-іноземців.

"Коли правоохоронці знайшли підлітка в Ковелі, то він заявив, що тікав і тікатиме далі. Його вже привезли додому. Далі з ним будуть працювати психологи", – додав наш співрозмовник.

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