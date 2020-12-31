Якою була Бессарабка 100 років тому: в мережі показали раритет

Раритетне фото Бессарабської площі в Києві опублікували в мережі. Знімок був зроблений 1915 року.

Фотографією поділилися в Telegram-каналі "Вехи истории". Історична місцевість у Шевченківському районі міста відома з кінця XVIII століття, коли там було відкрите водне джерело, побудовано басейн, а згодом виник базар. Також там розташовувалася кінна поштова станція.

Бессарабка отримала таку назву від великої кількості бродячих людей, які селилися в хащах поблизу Крутого спуску, їх прозвали "бессарабами".

За іншою версією, назва походить від переселенців із Бессарабії (Молдови), які торгували там.

А 1910-1912 років архітектор Генріх Гайн побудував на Бессарабці ринок із торговою площею 896 квадратних метрів.

Площа розташована в Шевченківському районі, між Хрещатиком, бульваром Тараса Шевченка, Великою Васильківською вулицею і вулицею Басейною.

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