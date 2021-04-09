Влада у Київі має підготуватися до найгіршого розвитку подій через COVID-19, – Кравець

Київська міська рада у четвер, 8 квітня, провела перше засідання в онлайн-режимі. На порядку денному були питання подолання наслідків третьої хвилі COVID-19.

Зокрема, депутати розглянули пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві.

Як заявив депутат Київради від фракції "ОПЗЖ" та перший заступник голови Постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Володимир Кравець, ситуація з розвитком хвороби є дуже серйозною, а місцева влада має максимально допомогти лікарям пройти через найскладніший етап та підтримати підприємців.

"Статистика хворих у столиці на жаль досі є невтішною. Збільшується кількість випадків з серйозними ускладненнями. В таких умовах завдання місцевої влади – підготуватися до найгіршого розвитку подій, забезпечивши безперебійне функціонування лікарень та надавши медикам необхідне обладнання та ліки. Також в сьогоднішніх умовах надважливим є питання максимальної допомоги бізнесу, адже десятки тисяч підприємців повністю втратили дохід через новий локдаун", – заявив Кравець.

Нагадаємо, від 5 квітня Київ запровадив суворіші обмеження через зростання захворюваності та смертності від коронавірусу. У столиці закрили школи та садочки, транспорт працює за спецперепустками, а роботодавців попросили за можливості відправити працівників на дистанційну роботу або у відпустки.