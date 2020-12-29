У Центральному автовокзалі Києва з'явиться готель: опубліковані фото

У будівлі Центрального автовокзалу Києва після реконструкції з'явиться готельний комплекс на третьому поверсі.

"Київпассервіс" опублікував в Facebook фотографії проекту з різними категоріями номерів.

Також облаштують зону підвищеного комфорту для очікування рейсів і стійку рецепції.

Після закінчення ремонтних робіт, в приміщенні з'являться ескалатори і ліфти, маркет-зона. У Київпассервісі відзначили, що за безпекою всередині автовокзалу буде стежити власна охорона.

Проект модернізації оцінюється приблизно в 2 мільйони євро. Очікується, що ремонт закінчиться в березні 2021 року.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в березні завершився аукціон з продажу Київпассервісу, в складі якого Центральний автовокзал Києва і 5 автостанцій міста, ціна продажу підприємства склала 230,89 млн грн. Переможцем аукціону стало ТОВ "Бастіон-груп".