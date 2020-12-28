У метро Києва з'являться вагони, між якими можна буде проходити
Європейський банк реконструкції і розвитку закупить нові вагони для Київського метрополітену, частину – з проходом між ними.
Про це у Facebook повідомив глава комунального підприємства Віктор Брагінський, зазначивши, що аукціон буде складатися із двох лотів.
"Перший із них – закупівля 5 поїздів із відокремленими вагонами (25 вагонів). А другий – 5 поїздів із міжвагонним проходом (25 вагонів). Такий тип вагонів раніше не використовували у столичній підземці", – підкреслив він.
Проведення тендера передбачено 11 березня 2021 року.
Нагадаємо, що в жовтні Київрада схвалила залучення кредиту ЄБРР на придбання 50 вагонів метрополітену. Новий рухомий склад планують використовувати на зеленій лінії після відкриття нових станцій "Мостицька" і "Проспект Правди".
Раніше OBOZREVATEL розповідав про плани будівництва метрополітену на наступні 20 років:
Святошинсько-Броварська лінія – організація другого входу-виходу на станції "Університет" і будівництво електродепо "Новобіличі";
Оболонсько-Теремківська лінія – відгалуження від ст. "Іподром" уздовж Кільцевої дороги в бік вулиці Луценка, зведення електродепо "Теремки";
Сирецько-Печерська лінія – відкриття станції "Теличка", подовження лінії від станції "Червоний Хутір" до вулиці Старобориспільська;
Подільсько-Воскресенська лінія – подовження від станції "Глибочицька" до станції "Солом'янська площа";
подовження від станції "Райдужна" на житловий масив Вигурівщина-Троєщина;
подовження від станції "Райдужна" вулиці Братиславська "(1,4 км, 2 станції).