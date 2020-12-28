В метро Киева появятся вагоны, между которыми можно будет проходить

Европейский банк реконструкции и развития закупит новые вагоны для Киевского метрополитена, часть – с проходом между ними.

Об этом в Facebook сообщил глава коммунального предприятия Виктор Брагинский, отметив, что аукцион будет состоять из двух лотов.

"Первый из них – закупка 5 поездов с обособленными вагонами (25 вагонов). А второй – 5 поездов с межвагонным проходом (25 вагонов). Такой тип вагонов раньше не использовался в столичной подземке", – подчеркнул он.

Проведение тендера предусмотрено 11 марта 2021 года.

Напомним, что в октябре Киевсовет одобрил привлечение кредита ЕБРР на приобретение 50 вагонов метрополитена. Новый подвижной состав планируется использовать на зеленой линии после открытия новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды".

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