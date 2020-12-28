В метро Киева появятся вагоны, между которыми можно будет проходить
Европейский банк реконструкции и развития закупит новые вагоны для Киевского метрополитена, часть – с проходом между ними.
Об этом в Facebook сообщил глава коммунального предприятия Виктор Брагинский, отметив, что аукцион будет состоять из двух лотов.
"Первый из них – закупка 5 поездов с обособленными вагонами (25 вагонов). А второй – 5 поездов с межвагонным проходом (25 вагонов). Такой тип вагонов раньше не использовался в столичной подземке", – подчеркнул он.
Проведение тендера предусмотрено 11 марта 2021 года.
Напомним, что в октябре Киевсовет одобрил привлечение кредита ЕБРР на приобретение 50 вагонов метрополитена. Новый подвижной состав планируется использовать на зеленой линии после открытия новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды".
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах строительства метрополитена на следующие 20 лет:
Святошинско-Броварская линия – организация второго входа-выхода на станции "Университет" и строительство электродепо "Новобеличи";
Оболонско-Теремковская линия – ответвления от ст. "Ипподром" вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Луценко, возведение электродепо "Теремки";
Сырецко-Печерская линия – открытие станции "Теличка", удлинение линии от станции "Красный Хутор" до улицы Старобориспольская;
Подольско-Воскресенская линия – удлинение от станции "Глыбочицкая" до станции "Соломенская площадь";
удлинение от станции "Радужная" на жилой массив Выгуровщина-Троещина;
удлинение от станции "Радужная" улицы Братиславская "(1,4 км, 2 станции).