У метро Києва з'являться вагони, між якими можна буде проходити

Європейський банк реконструкції і розвитку закупить нові вагони для Київського метрополітену, частину – з проходом між ними.

Про це у Facebook повідомив глава комунального підприємства Віктор Брагінський, зазначивши, що аукціон буде складатися із двох лотів.

"Перший із них – закупівля 5 поїздів із відокремленими вагонами (25 вагонів). А другий – 5 поїздів із міжвагонним проходом (25 вагонів). Такий тип вагонів раніше не використовували у столичній підземці", – підкреслив він.

Проведення тендера передбачено 11 березня 2021 року.

Нагадаємо, що в жовтні Київрада схвалила залучення кредиту ЄБРР на придбання 50 вагонів метрополітену. Новий рухомий склад планують використовувати на зеленій лінії після відкриття нових станцій "Мостицька" і "Проспект Правди".

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