У Києві п'яний на Subaru влаштував ДТП із вантажівкою

Олег Тимченко Кияни 15:56, 31.12.2020 Оновлено: 17:46, 31.12.2020

У Дарницькому районі Києва 31 грудня на вулиці Івана Сергієнка сталася ДТП за участю Subaru та вантажівки.

Як інформує dtp.kiev.ua, водія легковика госпіталізували.

Повідомляють, що нібито власник Subaru на момент аварії перебува у стані наркотичного сп'яніння. Водій вантажівки дістав легкі травми.

На місце події викликали поліцію.

ДТП сталася на вулиці Івана Сергієнка.
Google Maps
Нібито водій легковика був за кермом у стані сп'яніння.
dtp.kiev.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Дніпровському районі Києва увечері 30 грудня на вулиці Шептицького сталася ДТП за участю автобуса та автомобіля на дипломатичних номерах.

За кермом легкового автомобіля перебував співробітник одного з дипломатичних установ. На нього було складено адмінматеріали за статтями 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) і 130 (пправління транспортом в стані алкогольного сп'яніння) КУпАП.

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