У Києві жінку, яка стікала кров'ю, не прийняли в лікарні через COVID-19

В одній із лікарень Києва жінці з аномальною маточною кровотечою відмовили в допомозі й госпіталізації, оскільки вона хворіла на коронавірус.

Пацієнтка перебувала на 14 дні хвороби, коли, згідно з протоколом, людина не становить небезпеки для оточуючих. Про це розповіла членкиня комітету Верховної Ради України з прав людини Ірина Суслова у Facebook.

"У місті карантин – нічим не можемо допомогти! Саме так сказали нашій подрузі з діагнозом аномальна маткова кровотеча в одній зі столичних клінік днями і відмовили в госпіталізації", – написала киянка.

За її словами, подругу посеред ночі в напівнепритомному стані виставили на вулицю і запропонували викликати таксі, не надавши допомоги і не вислухавши.

"Друзі, я не буду детально розписувати кількість дзвінків і комунікацій, які нам довелося зробити, щоб виправити цю ситуацію", – зазначила Суслова.

Жінка вважає, що в Україні кинули всі сили на боротьбу з коронавірусом, а інших хворих залишили один на один зі своїми проблемами. Більшість гінекологічних відділень столиці перепрофільовані для заражених COVID-19, нагадала Суслова.

"А значить за будь-яких ускладнень знайти допомогу буде вкрай складно. І це, коли час йде на хвилини – треба говорити, якими можуть бути наслідки?" – підкреслила жінка.

Суслова додала, що лікарі, які працюють із жінками хворими на коронавірус, повинні враховувати протипоказання. Оскільки певні препарати, що допомагають у боротьбі із захворюванням, мають побічні наслідки і можуть викликати аномальну маткову кровотечу, як і сталося у її подруги.

"Кожна людина, яка звертається до лікарні по допомогу, повинна її отримати! І карантин тут не виправдання", – заявила киянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Херсоні в обласній клінічній лікарні зафіксовано спалах коронавірусної інфекції, захворіли 53 людини, половина з яких – лікарі.