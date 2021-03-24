У Києві зафіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19

За минулу добу, 23 березня, коронавірусом у Києві заразилися 1300 осіб, що стало рекордом із початку 2021 року.

У Київській області зафіксували 813 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в місті інфіковані вже 155 336 киян, в області – 89 388.

Померли від COVID-19 у Києві всього 3163 особи (+49 за добу), вилікувалися 103 122 пацієнти (+333). Продовжує боротися з вірусом 49 051 інфікований.

Щоденний приріст хворих у Києві. covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на 24 березня в Україні офіційно підтверджено 1 579 906 випадків коронавірусної інфекції. З них 14 174 – виявлено за минулу добу.