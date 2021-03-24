В Киеве зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19

За минувшие сутки, 23 марта, коронавирусом в Киеве заразились 1300 человек, что стало рекордом с начала 2021 года.

В Киевской области зафиксировали 813 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в городе инфицированы уже 155 336 киевлян, в области – 89 388.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 3163 человека (+49 за сутки), вылечились 103 122 пациента (+333). Продолжает бороться с вирусом 49 051 инфицированный.

Ежедневный прирост больных в Киеве. covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на 24 марта в Украине официально подтверждено 1 579 906 случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 174 – обнаружены за прошедшие сутки.