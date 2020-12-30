У Києві вандали осквернили пам'ятник воїнам АТО

Олег Тимченко Кияни 12:30, 30.12.2020 Оновлено: 13:13, 30.12.2020

У Києві в ніч з 29 на 30 грудня неподалік від станції метро "Берестейська" невідомі облили фарбою пам'ятник воїнам АТО.

Як повідомили у пресслужбі КП по утриманню зелених насаджень Шевченківського району столиці, після акту вандалізму комунальники очистили монумент (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця сторінки).

У поліції Києва OBOZREVATEL підтвердили інформацію про подію та уточнили, що на місце виїхали правоохоронці для встановлення всіх деталей.

Пам'ятник знаходиться біля метро "Берестейська".
Google Maps
Вандали облили монумент фарбою.
Kpuzn Shevchenko
Комунальники моментально відреагували на акт вандалізму.
Kpuzn Shevchenko
Комунальники очистили пам'ятник від фарби.
Kpuzn Shevchenko
Комунальники очистили пам'ятник від фарби.
Kpuzn Shevchenko

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