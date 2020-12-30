В Киеве вандалы осквернили памятник воинам АТО

Олег Тимченко Кияни 12:30, 30.12.2020 Обновлено: 13:13, 30.12.2020

В Киеве в ночь с 29 на 30 декабря недалеко от станции метро "Берестейская" неизвестные облили краской памятник воинам АТО.

Как сообщили в пресс-службе КП по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района столицы, после акта вандализма коммунальщики очистили монумент (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В полиции Киева OBOZREVATEL подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что на место выехали правоохранители для установления всех деталей.

Памятник находится возле метро "Берестейская".
Google Maps
Вандалы облили монумент краской.
Kpuzn Shevchenko
Коммунальщики моментально отреагировали на акт вандализма.
Kpuzn Shevchenko
Коммунальщики очистили памятник от краски.
Kpuzn Shevchenko
Коммунальщики очистили памятник от краски.
Kpuzn Shevchenko

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

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