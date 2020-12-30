Київ накрив туман: місто скували затори

У Києві вранці 30 листопада спостерігається туман, у зв'язку з цим на дорогах ускладнено рух транспорту.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, пориви вітру 15-18 м/с, видимість – 200-500 м (перший рівень небезпеки, жовтий).

За даними Google Maps, затори спостерігаються на мостах – Південному і Метро (щоб подивитися карти, доскрольте сторінку до кінця).

Затримки руху також на проспектах Голосіївському, Перемоги, Валерія Лобановського та Миколи Бажана. Також є затори на Набережному шосе, Великій окружній, на вулиці Нижній Вал та Харківському шосе.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в середу, 30 грудня, погода на більшій частині України буде сухою, опади можливі лише в західних областях.