У Києві 5 авто потрапили в ДТП на шосе. Фото і відео

У Києві 5 січня на Наддніпрянському шосе сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю 5 автомобілів.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва, внаслідок аварії було ускладнено рух від мосту Патона у напрямку метро "Видубичі" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Джерело OBOZREVATEL у правоохоронних органах розповіло, що за попередньою версією ДТП сталася через те, що винуватець їхав на великій швидкості по зустрічній смузі руху.

dtp.kiev.ua уточнив, що внаслідок зіткнення автомобілів є постраждалі. На місце події викликали поліцію та лікарів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві 4 січня на Контрактовій площі перехожі та нацгвардійці зупинили Ford, водій якого їздив пішохідною зоною.

За попередніми даними, водій перебував у стані дуже сильного алкогольного сп'яніння, під час спілкування погрожував поліцейським, а також "робив впливові дзвінки".