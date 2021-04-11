У Києві рятували чоловіка, який надів гайку на статевий орган. Фото

У Києві медики рятували чоловіка, який надів на статевий орган гайку, а зняти не зміг.

Про це повідомили у КАРС "Київська служба порятунку". З незвичайним викликом лікарі самі впоратися не змогли, тому до порятунку залучили рятувальників зі спеціальним обладнанням.

"Чоловік надів на статевий орган гайку, а зняти її не зміг. Буває, і це зовсім не смішно! Медики лікарні, що на Петра Запорожця 26, куди було доправлено постраждалого, звернулися до рятувальників КАРС – самостійно вони не змогли впоратися з такою екстраординарною проблемою. Порятунок цієї частини тіла вимагає спеціального обладнання, обережності та ювелірної точності", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що все пройшло вдало і постраждалий не отримав жодної подряпини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в магазині на вулиці Сержа Лифаря 29-річний чоловік викрав шампуні проти лупи.