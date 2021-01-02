У Києві на Подолі до ялинки вийшли натовпи людей. Фото і відео з місця

Незважаючи на пандемію коронавірусу, 2 січня на Контрактовій площі у Києві сотні людей зібралися біля ялинки.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події, не зважаючи на скасування масових гулянь у всій країні, на вулиці Сагайдачного можна побачити багато киян. Більшість з них – без захисних масок (щоб подивитися відео, докрольте до кінця).

Така ж ситуація і на Андріївському узвозі. За словами журналістки, такої кількості людей не було на Подолі навіть влітку.

Натовпи людей на Контрактовій площі

Більшість людей без захисних масок

Відзначимо, що через пандемію коронавірусу Новий рік і Різдво в столиці вперше зустрічали без фудкортів, великих концертів і масових гулянь. Ялинку на Подолі в цьому році прикрасили тарілками з традиційним розписом, яблуками і горіхами.

Контрактова площа в Києві

Як писав OBOZREVATEL, начальник Головного управління столичної Госпродпотребслужби Олег Рубан допустив, що в столиці можуть закривати новорічні ярмарки, якщо на них не буде забезпечено виконання санітарних правил.