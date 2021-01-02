В Киеве на Подоле к елке вышли толпы людей. Фото и видео с места

Ольга Липич, Глеб Иванов Кияни 19:02, 2.01.2021 Обновлено: 19:29, 2.01.2021

Несмотря на пандемию коронавируса, 2 января на Контрактовой площади в Киеве сотни людей собрались возле елки.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события, не смотря на отмену массовых гуляний во всей стране, на улице Сагайдачного можно увидеть много киевлян. Большинство из них – без защитных масок (чтобы посмотреть видео, докролльте до конца).

Такая же ситуация и на Андреевском спуске. По словам журналистки, такого количества людей не было на Подоле даже летом.

Толпы людей на Контрактовой площади
Большинство людей без защитных масок

Отметим, что из-за пандемии коронавируса Новый год и Рождество в столице впервые встречали без фудкортов, больших концертов и массовых гуляний. Елку на Подоле в этом году украсили тарелками с традиционной росписью, яблоками и орехами.

Контрактовая площадь в Киеве

Как писал OBOZREVATEL, начальник Главного управления столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан допустил, что в столице могут закрывать новогодние ярмарки, если на них не будет обеспечено выполнение санитарных правил.

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