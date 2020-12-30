У Києві загорівся кран на будівництві, пожежників не пускали на місце НП

У Деснянському районі Києва в середу, 30 грудня, приблизно о 13:00, на території будівництва виникла пожежа у кабіні баштового крана.

Як інформували у пресслужбі ДСНС, повідомлення про займання на вулиці Червоноткацькій, 79 надійшло від перехожих.

Пожежники не могли відразу потрапити на місце події через відмову адміністрації будівництва. Взятися за гасіння вони змогли тільки після приїзду поліції. Загоряння було ліквідовано протягом 20 хвилин.

"Рятувальники виявили біля крана його оператора з опіками верхніх кінцівок, які він дістав, намагаючись самостійно загасити вогонь. Чоловікові було надано медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився", – уточнили у пресслужбі.

Причини виникнення пожежі встановлюють.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в п'ятницю, 25 грудня, ввечері виникла пожежа в залізничному вагоні, який стояв у селі Копили під Полтавою. Під час ліквідації займання було виявлено тіла двох осіб.