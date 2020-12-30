Стало відомо, скільки в Києві застарілих будинків

У Києві налічується 2195 застарілих п'ятиповерхових забудов із 165 529 квартирами, які називають хрущовками.

Про це повідомив начальник "Київгенплану" Сергій Броневицький, зазначивши, що цей житловий фонд не відповідає сучасним вимогам комфортного житла.

"Зокрема, там занадто маленькі площі санітарних вузлів, сходових майданчиків, відсутні ліфти. Украй зношені інженерні мережі, покрівлі", – уточнив він.

За словами Броневицького, у хрущовках конструкції зовнішніх стін, віконні прорізи не забезпечують енергозбереження, немає лічильників.

"Таке житло вимагає значних витрат на ремонт і утримання. На вимогу часу ми в проєкті генплану припускаємо комплексну реконструкцію кварталів застарілого житлового фонду", – зробив висновок він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, які хрущовки знесуть першими в Києві.

Переселення мешканців застарілого житлового фонду в Києві не відбуватиметься насильно, але змусити виїхати їх усе ж таки можуть.