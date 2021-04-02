Спецперепустки на проїзд у транспорті Києва продавали через інтернет

У Києві почали продавати в мережі спецперепустки на проїзд у громадському транспорті, які почнуть діяти з 5 квітня.

Про це повідомили в пресслужбі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Видача спецквитків на проїзд у громадському транспорті розпочалася в п'ятницю, 2 квітня. І одразу в мережі почали з’являтися оголошення про їхній продаж.

Зокрема, 2 квітня о 17:31 на сайті OLX зафіксували повідомлення про продаж спецквитків для проїзду у громадському транспорті вартістю 100 грн.

"Департамент звернувся до Головного управління Нацioнальної поліції через продаж у мережі інтернет спецквитків на проїзд у громадському транспорті", – повідомили в департаменті.

У КМДА наголосили, що спецквитки безкоштовно видають тим організаціям, працівники яких працюють на підприємствах та установах, що забезпечують життєдіяльність країни та міста, – це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, робітники супермаркетів та аптек, соціальні працівники тощо.

Як раніше писав OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, 2 квітня, показав, який вигляд матимуть спецперепустки на громадський транспорт.