У Києві руйнується Гостинний двір і в цьому винен ФДМ – КМДА

Верховний суд відхилив касацію Фонду державного майна України про визнання протиправним та скасування припису Департаменту охорони культурної спадщини КМДА щодо укладання охоронного договору і проведення термінових протиаварійних робіт у будівлі Гостинного двору.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Не погоджуючись із рішенням Окружного адмінсуду м. Києва, Фонд держмайна звернувся до Шостого апеляційного адмінсуду, а потім, не погоджуючись із апеляційною інстанцією, – до Верховного суду.

"Попри постанови судів про те, що відповідальність за належне утримання та збереження будівлі-пам’ятки архітектури "Гостинний двір" несе винятково власник – держава в особі Фонду державного майна, Фонд не залишає спроб зняти з себе відповідальність за руйнування пам’ятки", – прокоментував ситуацію директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

Він наголосив, що у своїй ухвалі Верховний суд дійшов висновку, що підстав для оскарження рішення суду першої інстанції у касаційному порядку немає, зокрема, через відсутність доводів щодо підстав для відкриття касаційного провадження.

"Держава в особі Фонду вже рік ухиляється від виконання своїх прямих обов’язків, визначених Законом України – збереження пам’ятки, перлини Подолу, символу десятирічної боротьби громади міста ще з часів, коли замість Гостинного хотіли звести черговий ТРЦ. Тоді кияни відстояли пам’ятку – будівлю було повернуто у державну власність і, здавалося б, нічого не стоїть на заваді для її збереження. За рік судової тяганини Фонд міг провести ці термінові протиаварійні роботи, Кабмін міг передати будівлю Києву для подальшої реставрації та збереження, але замість збереження пам’ятки громада Києва отримує лише політичний спротив", – розповів Никоряк.

Посадовець також додав, що столична влада, розуміючи відсутність коштів у Фонду держмайна на реставрацію, неодноразово просила передати пам’ятку до комунальної власності, але цього досі не сталося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві планують найближчим часом демонтувати радянську символіку з монумента "Батькіщина-Мати", а пам'ятник Щорсу поки залишиться на своєму місці.