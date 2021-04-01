Качура заявив про монополію 'Центру комунального сервісу' в Києві

"Центр комунального сервісу" (ЦКС) фактично є монополістом на ринку абонентської політики в Києві.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олександр Качура. Він зазначив, що наприкінці грудня 2020 року керуючі компанії з обслуговування житлового фонду в районах Києва провели закупівлі послуг з обслуговування споживачів через механізм "єдиного вікна".

"Фактично влада вибирала посередника, який візьме на себе роботу зі споживачами комунальних послуг – актуалізацію даних, нарахування та облік оплати за комунальні послуги, роботу з боржниками, послуги колл-центру та інше. Бюджет – 68 млн грн", – написав Качура.

За даними нардепа, закупівля послуг за процедурою переговорів була незаконною, адже на цьому ринку існує конкуренція, а значить такі послуги влада повинна закуповувати через відкритий тендер.

"Я абсолютно впевнений, що за такий контракт поборолися б кілька компаній, але влада вирішила не обтяжувати себе конкуренцією і замовила ці послуги у комунального концерну "Центр комунального сервісу" за переговорною процедурою", – написав Качура.

Він також зазначив, що монополія ЦКС фактично існує з 2016 року, а протягом 2017-2020 років постачальники послуг підписали з комунальним концерном понад 130 договорів за неконкурентною процедурою на суму більш ніж 1,5 млрд грн, плюс 68 млн грн, які планували віддати ЦКС в 2021-м.

Качура підкреслив, що Антимонопольний комітет України в січні 2021 роки вже скасував договір керуючої компанії Печерського району з ЦКС на 3,5 млн грн, і тепер вона повинна провести прозорий тендер на ці послуги. Відкинувши рішення АМКУ, пояснив нардеп, Печерська керуюча компанія повторно оголосила закупівлю за переговорною процедурою 24 лютого 2021 року і уклала договір 22 березня 2021 року.

Незважаючи на створений АМКУ прецедент, 9 інших районних керівників підприємств міста Києва провели ще 9 аналогічних незаконних процедур і підписали 9 нових договорів.

"Думаю, найближчим часом нам доведеться поборотися за чесні тендери і конкуренцію на ринку комунальних послуг. У разі перемоги – ви побачите зменшення сум у платіжках", – підкреслив Качура.