Під Києвом припинили незаконний видобуток піску у великих розмірах. Фото

Гліб Іванов Кияни 08:23, 25.03.2021

У Київській області на території Плесецької сільської ради зафіксували факт незаконного видобутку піску в особливо великих розмірах.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної прокуратури. Зазначається, що зокрема правоохоронці виявили факт незаконного проведення гідротехнічних робіт з намиву піску.

"За результатами перевірки в рамках звернення щодо незаконного видобутку корисних копалин невстановленими особами, правоохоронцями виявлено в адміністративних межах Фастівського району Київської області факт незаконного проведення невстановленими особами гідротехнічних робіт з намиву піску", – сказано у повідомленні.

Незаконний видобуток піску на Фастівщині
kobl.gp.gov.ua
Незаконний видобуток піску на Фастівщині
kobl.gp.gov.ua

Нині триває досудове розслідування, а у подальшому правоохоронцями буде вирішуватись питання про накладення арешту на обладнання, техніку та видобутий пісок.

Триває досудове розслідування
kobl.gp.gov.ua

"Наразі тривають санкціоновані огляди місця незаконного видобутку, відбираються зразки піщаної суміші, здійснюється документування протиправної діяльності, встановлюються особи, причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення", – наголосили у прокуратурі.

Причетні особи встановлюються
kobl.gp.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Ходосівка на Київщині активісти зафіксували спробу незаконного видобутку піску – було виявлено дві вантажівки, які вивозили пісок з території котеджного містечка "Нова Конча-Заспа CRYSTAL".

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