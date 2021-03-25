Под Киевом прекратили незаконную добычу песка в больших размерах. Фото

В Киевской области на территории Плесецкого сельского совета зафиксировали факт незаконной добычи песка в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Отмечается, что в частности правоохранители выявили факт незаконного проведения гидротехнических работ по намыву песка.

"По результатам проверки в рамках обращения по незаконной добычи полезных ископаемых неустановленными лицами, правоохранителями выявлено в административных границах Фастовского района Киевской области факт незаконного проведения неустановленными лицами гидротехнических работ по намыву песка", – сказано в сообщении.

Добыча песка на Фастовщине kobl.gp.gov.ua

Добыча песка на Фастовщине kobl.gp.gov.ua

Сейчас продолжается досудебное расследование, а в дальнейшем правоохранителями будет решаться вопрос о наложении ареста на оборудование, технику и добытый песок.

Продолжается досудебное расследование kobl.gp.gov.ua

"Сейчас продолжаются санкционированные обзоры места незаконной добычи, отбираются образцы песчаной смеси, осуществляется документирование противоправной деятельности, устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления", – отметили в прокуратуре.

Причастные лица устанавливаются kobl.gp.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Ходосовка Киевской активисты зафиксировали попытку незаконной добычи песка – было обнаружено два грузовика, которые вывозили песок с территории коттеджного городка "Новая Конча-Заспа CRYSTAL".