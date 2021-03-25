Під Києвом припинили незаконний видобуток піску у великих розмірах. Фото

У Київській області на території Плесецької сільської ради зафіксували факт незаконного видобутку піску в особливо великих розмірах.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної прокуратури. Зазначається, що зокрема правоохоронці виявили факт незаконного проведення гідротехнічних робіт з намиву піску.

"За результатами перевірки в рамках звернення щодо незаконного видобутку корисних копалин невстановленими особами, правоохоронцями виявлено в адміністративних межах Фастівського району Київської області факт незаконного проведення невстановленими особами гідротехнічних робіт з намиву піску", – сказано у повідомленні.

Нині триває досудове розслідування, а у подальшому правоохоронцями буде вирішуватись питання про накладення арешту на обладнання, техніку та видобутий пісок.

"Наразі тривають санкціоновані огляди місця незаконного видобутку, відбираються зразки піщаної суміші, здійснюється документування протиправної діяльності, встановлюються особи, причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення", – наголосили у прокуратурі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Ходосівка на Київщині активісти зафіксували спробу незаконного видобутку піску – було виявлено дві вантажівки, які вивозили пісок з території котеджного містечка "Нова Конча-Заспа CRYSTAL".