На Софійській площі в Києві почали згортати новорічну локацію

Анна Прийма Кияни 16:32, 11.01.2021 Оновлено: 17:46, 11.01.2021

У Києві після введення карантинних обмежень вирішили прибрати центральну новорічну локацію на Софійській площі.

Про це OBOZREVATEL повідомили організатори із Folk Ukraine, зазначивши, що за роботи взялися в понеділок, 11 січня.

"Ми починаємо загальний демонтаж локації. Саму ялинку ще не розбирають, але найближчими днями будемо демонтувати", – розповіли нам.

Зазначимо, в Києві після Нового року не припинився ажіотаж біля головної ялинки. Натовпи людей, незважаючи на карантин і пандемію коронавірусу, продовжували "паломництва" до центральної локації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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